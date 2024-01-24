Женщина прожила с мужем больше 20 лет.

Фитнес-тренер Марина Боржемская призналась, почему долгое время не решалась уйти от своего бывшего мужа - боксера Вячеслава Узелкова.

"Это была моя жертва. Это была ответственность за то "А как он будет без меня?". Я жила с тем человеком на одной территории, который знал, что мне нужно сказать, на какие струны надавить в моем сердце и душе, чтобы я не собрала вещи и не ушла. Он мог сманипулировать своим здоровьем, своим детством плохим, тем, что кроме меня у него в жизни никого нет", - откровенно сказала Боржемская в интервью программе "Слава+".

Марина признается, что понимала, что это абьюзинг, но долго не могла решиться на завершение отношений.

"У меня всегда были сомнения, а потом я снова продолжала отношения и продолжала хотеть детей от этого человека. Я продолжала понимать, что всю жизнь я посвятила этому человеку. Это было сознательно. Я стала мамой для него. Потом мне было его жаль, когда он заболел. Инсульт... И я снова не могу оставить человека. Я бы никогда не бросила человека в болезни, потому что мы с ним прожили столько жизни, я от него родила детей. Я не могу просто так пойти, это безответственно", - подчеркнула женщина.

Она добавила, что был момент, когда почувствовала, что окончательно не хочет продолжать отношения с Узелковым.

"Первое мое решение было, когда я захотела уйти - когда я родила Роберта. Я поняла, что это не мой человек по жизни. Я поняла, что не хочу с ним жить дальше", - сказала Марина.

Она подчеркнула, что тогда уже больше не за что было бороться.

По словам женщины, в первые их годы супружеской жизни все было хорошо, потом начались бытовые проблемы, которые тоже решали вдвоем. Но когда Марина увидела, что она начала решать вопросы сама, а он комфортно чувствовал себя в этом, не захотела это терпеть и ушла от него.

Напомним, Марина Боржемская развелась с боксером Вячеславом Узелковым в 2018 году после более 20 лет брака. У женщины было три выкидыша, однако впоследствии все же у них родилось двое детей: сын Роберт и дочь Оливия. Известно, что Узелков не участвует в жизни наследников но уже успел признаться в любви новой избраннице, которую не показывает публике.

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