Женщина уже несколько лет живет в Украине.

Звезда скандального российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый рассказал о том, что его мама живет в Украине и даже вышла замуж за воина ВСУ.

В одном из интервью он признался, что поддерживает связь с родными, они регулярно созваниваются. При этом, по словам Кологривого, они много лет уже не виделись.

"Мама живет в Украине. Это сейчас понятно. Но при этом мы каждый день в диалоге. Просто не видимся. У нее муж – украинский военный. Поэтому я между двух огней нахожусь", – сказал исполнитель роли "Кощея" в сериале.

Интересно, что фрагмент интервью, в котором Никита говорил о маме и отчиме-военном, позже вырезали. Однако первая редакция успела разлететься по сети.

Позиция Никиты Кологривого по войне в Украине

В 2023 году Никита публично обратился к оккупантам и поблагодарил их за защиту и безопасность. После этого его внесли в базу "Миротворец".

Стоит отметить, что долгое время актер молчал о большой войне, однако он все так же продолжал сниматься в российских сериалах.

Кроме того, недавно Никиту Кологривого задержали после секс-домогательств. В одном из заведений он склонял официантку к интиму, а после устроил дебош.

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