Он записал циничное видеообращение.

Российский актер Никита Кологривый из скандального сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" поддержал оккупантов. Он в военной форме записал видеообращение во время съемок ремейка очередного пропагандистского фильма "В августе 44-го".

В ролике он цинично поблагодарил российских захватчиков за защиту и безопасность. Однако он не уточнил от чего его защищают оккупанты.

"Дорогие друзья, дорогие братья, бойцы! Что хочется сказать нам, артистам. Мы играем сейчас, в военное время, ваши судьбы, стараемся сделать это честно. И, если честно, мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией. А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Поэтому что могу сказать? Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будьте здоровы! Ждем вас домой", – выдал циничную речь Кологривый.

Скорее всего, это видео было записано еще в теплое время года, но завирусилось оно только сейчас.

Напомним, ранее известный актер объяснил популярность сериала "Слово пацана" в Украине. По словам Андрея Исаенко, людям всегда нравилось смотреть фильмы о бандитах.

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