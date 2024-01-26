Он поддержал войну в Украине.

Актера скандального сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никиту Кологривого внесли в базу "Миротворец". Известно, что он поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину.

Ранее Кологривый записал видеообращение к оккупантам во время съемок нового пропагандистского фильма "В августе 44-го".

В ролике он цинично поблагодарил российских захватчиков за защиту и безопасность.

Видео дня

Стоит отметить, что Кологривый долгое время молчал о войне в Украине. Однако пока Россия бомбила мирные города и убивала жителей нашей страны, Никита продолжал сниматься в стране-агрессора.

Последняя его роль была в сериале "Слово пацана" о молодежной преступности в Казане. Этот сериал стал скандальным, потому что он романтизирует бандитизм и пропагандирует его среди молодежи.

Напомним, ранее известный актер объяснил популярность сериала "Слово пацана" в Украине. По словам Андрея Исаенко, людям всегда нравилось смотреть фильмы о бандитах.

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