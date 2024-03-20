Он склонял официантку к интиму, а после устроил дебош.

Российский актер Никита Кологривый, сыгравший в скандальном сериале "Слово пацана", попал за решетку после того, как устроил пьяный дебош в одном из ресторанов Новосибирска.

Актер изрядно выпил алкоголя, после чего начал приставать к официантке. Как сообщают росСМИ, девушка отказала Кологривому в интиме, после чего он укусил ее за ногу и начал заламывать руки.

После того, как к девушке на помощь пришли другие посетители ресторана, Кологривый устроил рьяный дебош.

На следующий день ни от Никиты, ни от его директора не прозвучало никаких извинений и в целом комментариев по этому поводу.

Задержание Никиты Кологривого

20 марта сотрудники полиции наведались прямо в отель, где остановился Кологривый. Они доставили его в отдел для допроса. Никиту могут арестовать на 15 суток по статье о хулиганстве.

Напомним, ранее Никита Кологривый поддержал оккупантов. Он цинично поблагодарил российских захватчиков за защиту и безопасность.

После этого актера внесли в базу "Миротворец".

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