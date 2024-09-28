Женщина прогулялась с родными в парке.

Известная украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь, которая в апреле стала бабушкой, впервые показала лицо внучки.

Фото с совместной прогулки опубликовала ее дочь Яна в своем Instagram. На снимке Инна держит маленькую Веронику на руках, а девочка улыбается на камеру.

"Ма", - лаконично подписала Яна и добавила смайлик в виде сердечка.

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Дочь актрисы также решила сфотографироваться с малышкой и подписала кадр словом "Хохотушки".

К слову, единственная дочь звезды вышла замуж в октябре 2023 года. О своей беременности она объявила в марте этого года, почти перед самыми родами. А в апреле впервые стала мамой. Интересно, что отца ребенка Яна тщательно скрывает от публики и не называет его имени. Однако все же в сеть попали фото с их свадьбы.

Напомним, ранее Верка Сердючка показала свою "маму" без грима. Инна Белоконь выглядит роскошно и получила немало комплиментов от подписчиков в сети в тот день.

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