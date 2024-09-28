Известная украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь, которая в апреле стала бабушкой, впервые показала лицо внучки.
Фото с совместной прогулки опубликовала ее дочь Яна в своем Instagram. На снимке Инна держит маленькую Веронику на руках, а девочка улыбается на камеру.
"Ма", - лаконично подписала Яна и добавила смайлик в виде сердечка.
Дочь актрисы также решила сфотографироваться с малышкой и подписала кадр словом "Хохотушки".
К слову, единственная дочь звезды вышла замуж в октябре 2023 года. О своей беременности она объявила в марте этого года, почти перед самыми родами. А в апреле впервые стала мамой. Интересно, что отца ребенка Яна тщательно скрывает от публики и не называет его имени. Однако все же в сеть попали фото с их свадьбы.
Напомним, ранее Верка Сердючка показала свою "маму" без грима. Инна Белоконь выглядит роскошно и получила немало комплиментов от подписчиков в сети в тот день.