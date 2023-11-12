Дочь Яна создала семью.

Украинская актриса Инна Белоконь, которая известна как мама Верки Сердючки, показала свежее фото со свадьбы своей настоящей дочери Яны. Фотографию известная мама разместила на своей странице в Instagram. На фото видно, что молодая женщина является копией своей звездной мамы.

Для главного события в жизни невеста выбрала пышное платье с длинными рукавами. Одежда вышита стразами и камушками. Голову невеста украсила красивым венчиком с небольшим жемчугом. Метким дополнением образа была длинная фата.

Как выглядит жених, трудно понять, потому что он повернулся спиной к камере.

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Инна Белоконь подписала фотографию символами "Y"и " S". Первый, вероятно, посвящен дочери, которую зовут Yana. А во втором зашифровано имя любимого мужчины женщины, которое осталось тайной.

Фанаты радостно отреагировали на праздничное событие и подарили молодоженам много красивых слов.

"Счастливой судьбы молодоженам!"

"Какая красивая пара! Пусть будут счастливыми"

"Поздравляем молодоженов! Пусть живут счастливо!"

Что известно о семье Инны Белоконь

Артистка Инна Белоконь, без которой трудно представить Верку Сердючку, уже более тридцати лет замужем за мужчиной по имени Олег. Семья имеет бизнес, связанный с животными, - они разводят породистых собак. Инна и Олег имеют единственную дочь Яну. В 2015 году Яна окончила Полтавский коммерческий техникум. Впоследствии продолжила учиться в Польше.

Ранее УНИАН писал, что дочь Инны Белоконь вышла замуж.

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