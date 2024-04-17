Украинская актриса, известная как "мама" артистки Верки Сердючки, впервые стала бабушкой. Накануне ее дочь Яна родила первенца.
Радостную весть сообщил исполнитель Андрей Данилко. Певец раскрыл пол малыша и поделился, что это девочка. На странице Верки Сердючки в Instagram команда поздравила Инну Белоконь с рождением внучки.
"Наша "мама" стала бабушкой! Вся команда Верки Сердючки поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!" - написали коллеги актрисы под фото.
Актрису и ее дочь также поздравило немало украинских знаменитостей. В комментариях под постом Верки Сердючки можно увидеть теплые слова от дизайнера Андре Тана, певцов Джамалы, Дзидзьо, MELOVIN.
Напомним, ранее дочь "мамы" Верки Сердючки Яна вышла замуж. Свадьба влюбленных состоялась в ноябре 2023 года. Личность мужа Яны не раскрывают, однако актриса показала фото избранника дочери.
К слову, сама Белоконь уже 30 лет в браке с мужем Олегом. Кроме актерства и постоянных выступлений на сцене, звезда также имеет собственный бизнес. Они с мужем разводят породистых собак.