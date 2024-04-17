Дочь Инны Белоконь Яна родила малыша.

Украинская актриса, известная как "мама" артистки Верки Сердючки, впервые стала бабушкой. Накануне ее дочь Яна родила первенца.

Радостную весть сообщил исполнитель Андрей Данилко. Певец раскрыл пол малыша и поделился, что это девочка. На странице Верки Сердючки в Instagram команда поздравила Инну Белоконь с рождением внучки.

"Наша "мама" стала бабушкой! Вся команда Верки Сердючки поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!" - написали коллеги актрисы под фото.

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Актрису и ее дочь также поздравило немало украинских знаменитостей. В комментариях под постом Верки Сердючки можно увидеть теплые слова от дизайнера Андре Тана, певцов Джамалы, Дзидзьо, MELOVIN.

Напомним, ранее дочь "мамы" Верки Сердючки Яна вышла замуж. Свадьба влюбленных состоялась в ноябре 2023 года. Личность мужа Яны не раскрывают, однако актриса показала фото избранника дочери.

К слову, сама Белоконь уже 30 лет в браке с мужем Олегом. Кроме актерства и постоянных выступлений на сцене, звезда также имеет собственный бизнес. Они с мужем разводят породистых собак.

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