Стоит отметить, что на свой возраст Белоконь роскошно выглядит.

Сценическая "мама" легендарной Верки Сердючки (творческий псевдоним Андрея Данилко, - УНИАН.) Инна Белоконь отпраздновала 53-летие. По этому случаю артист поздравил свою неизменную звездную спутницу на своей странице в Instagram.

"Наша именинница отпраздновала свой день рождения!!! Любим, целуем, обожаем", - написала от имени всей своей творческой команды Сердючка.

Сопроводила она свой пост двумя фото: на одной фотографии Белоконь предстала в сценическом образе - "мамы" Верки, а на втором кадре Инна показалась в повседневном виде - без привычного для многих украинцев "лука" с платком и очками.

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Стоит отметить, что на свой возраст Белоконь роскошно выглядит. Поэтому вполне ожидаемо юзеры соцсети засыпали ее комплиментами:

"Красавица, мы тебя любим";

"Красавица на все времена";

"Никогда не видела ее без грима! Она такая молодая!".

Кто такая Инна Белоконь

Инна Белоконь - украинская актриса, известная благодаря исполнению роли Инны Адольфовны, "мамы" Верки Сердючки. Была актрисой эстрадного театра миниатюр "Компот". Сейчас - актриса театра Андрея Данилко.

В 2021 году стала работать дуэтом вместе с Сергеем Лазоновским, который называется Родной.

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