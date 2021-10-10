Грег Чапкис открыл шестой эфир шоу зажигательным хип-хопом.

Сын украинского хореографа Григория Чапкиса - Грег - прилетел в Украину, чтобы открыть шестой эфир шоу "Танцев со звездами". Вместе со своей дочерью он станцевал хип-хоп.

"Почти год назад ты сидел здесь рядом со мной и оценивал "Танцы со звездами", и я был так счастлив, что ты горд, папа. Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить созданную тобой династию Чапкисов", - написал в своем инста-блоге Грег.

Также он добавил, что очень скучает по своему отцу. По словам танцора, он прилетел в Украину, чтобы заявить о себе и не подвести своего отца.

Читайте также"Плюнул в лицо": украинский комик поссорился с бабушкой"Я так скучаю по тебе, папа, я знаю, что ты здесь рядом со мной на каждом этапе пути", - подытожил артист.

Напомним, в июне 2021 года умер легендарный хореограф Григорий Чапкис. Танцор длительное время болел, его трижды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии.

Кто такой Грег Чапкис

Грег Чапкис - это сын умершего украинского хореографа Григория Чапкиса. Он родился в 1979 году, его мама - вторая жена отца. Грег преподает хип-хоп в Сан-Франциско.

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Автор: Диана Могилевич