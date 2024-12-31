Суд Аргентины выдвинул новые обвинения.

В деле о смерти экс-участника известной группы One Direction Лиама Пейна, который якобы совершил самоубийство, появились новые подробности. Об этом пишет издание Mirror.

Недавно прокуратура Аргентины официально предъявила обвинения пяти людям, которые могли быть причастны к трагедии. Среди них человек, которого называют "представителем" певца, а также рабочие отеля. По словам судей, двое сотрудников отеля продали звезде One Direction кокаин, в то время как друг, официант и менеджер оставили его один на один с наркотическими веществами в уязвимом состоянии.

"Их взяли под арест. Если же вина подозреваемых подтвердится, то им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы", - отметили представители прокуратуры.

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Также они отметили, что есть кадры, на которых видно, что один из подозреваемых находился в отеле примерно за 50 минут до смерти Пейна.

Реакция семьи Лиама Пейна

Семья покойного Лиама требует справедливости. Родные певца до сих пор не могут поверить в самоубийство и всеми силами хотят наказать виновных.

"Для них это было очень тяжело! Теперь они просто хотят справедливости для своего сына. Наконец после ужасных нескольких месяцев появилось ощущение, что это возможно", - подчеркнул друг Пейна.

К слову, 31-летний Лиам Пейн умер 16 октября этого года. Певец выпал с третьего этажа одного из отелей в Аргентине и сломал себе череп. По заключению медиков, его смерть наступила мгновенно. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотических веществ.

Напомним, ранее девушка бывшего участника группы One Direction эмоционально отреагировала на его смерть.

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