Пара была вместе два года.

Девушка экс-участника известной группы "One Direction" Лиама Пейна, который недавно умер, впервые отреагировала на потерю любимого.

Кейт Кэссиди призналась, что до сих пор не может поверить в смерть Лиама. Сейчас она хочет побыть наедине и просит всех поклонников музыканта не беспокоить ее.

"Спасибо за все добрые слова и любовь, которые вы мне посвятили. Я была совершенно растеряна. Ничто из того, что произошло за последние несколько дней, не кажется реальным. Я прошу и молюсь, чтобы вы дали мне личное пространство, чтобы разобраться с этим наедине", - написала Кейт в своем Instagram.

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Она также трогательно обратилась к Пейну и подчеркнула, что будет любить его всегда.

"Лиам, мой ангел. Ты для меня все. Я хочу, чтобы ты знал, что я очень сильно любила тебя. И буду продолжать любить тебя до конца своей жизни".

К слову, Лиам Пейн умер 16 октября. Очевидцы утверждают, что 31-летний мужчина был под воздействием наркотических веществ и в состоянии алкогольного опьянения. Исполнитель выпал с третьего этажа одного из отелей в Аргентине и сломал себе череп. По словам медиков, его смерть наступила мгновенно.

Напомним, ранее группа "One Direction" вышла на связь и прокомментировала смерть Пейна.

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