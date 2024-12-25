Женщина сообщила, что артиста уже выписали из больницы, но сейчас он находится в реабилитационном центре.

Жена украинского певца, экс-участника коллектива DZIDZIO Лесика, он же Олег Турко, у которого остановилось сердце прямо на сцене, рассказала, как муж чувствует себя сейчас. Ирина Турко поделилась, как проходит реабилитация артиста.

В интервью Pravda News женщина отметила, сейчас Лесику уже лучше, его состояние стабилизировалось и мужчину выписали из больницы. По мнению Ирины, выздоровление возлюбленного - это чудо и подарок на рождественские праздники.

"Можно прожить долгую и наполненную разными моментами жизнь, не вникая в наполненность слова "подарок". Подарок, который дал мне возможность это понять - жизнь самого дорогого моего человека. 25 декабря - это магия Рождества для всех людей, а для нас еще и день нашего бракосочетания", - отметила супруга музыканта.

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Также она поделилась, что сейчас Турко находится в реабилитационном центре. Ему предстоит длительная реабилитация. Этот не менее сложный этап рядом с Олегом будут проходить его родные, которые будут поддерживать и помогать исполнителю. Ирина поблагодарила всех, кто оказал их семье финансовую и моральную помощь.

"Верю, что будет следующее - это возвращение к полноценной жизни. Реабилитация будет долгой. Но я знаю, что не одна. Друзья, которые каждое мгновение со мной, дают мне веру в то, что я выдержу все ... И я выдержу ... Потому что любила, люблю и буду его любить всегда. Еще раз спасибо всем, кто искренне помогает финансово и морально...", - подытожила женщина.

К слову, Лесик потерял сознание прямо на сцене во время выступления во Львове 6 декабря. Ранее его возлюбленная рассказывала, что в зале присутствовали медики, которые оказали первую помощь ее мужу. После этого его госпитализировали и еще много раз врачи пытались запустить его сердце. Более двух недель артист провел в больнице, где, к счастью, его состояние улучшилось.

Напомним, ранее звезды украинской музыки поздравили Лесика с Рождеством. Они записали для него видеообращение.

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