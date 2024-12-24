Артисты записала для него видеообращение.

Друзья Лесика записали теплое поздравление для коллеги, который недавно пережил тяжелый медицинский инцидент - остановку сердца. Видеопоздравление с Рождеством для Лесика опубликовали на платформе Правда Тут Львов, в котором приняли участие популярные артисты: Виктор Винник, Андриана, Наталка Карпа, Пиккардийская Терция, Виктор Павлик, Василий Марущак, Наталья Бучинская, Андрей Залиско, Зиновий Карач, а также Павел Табаков.

В видео друзья Лесика выразили свои пожелания здоровья и сил для музыканта. Поддержали музыканта и близкие люди, в частности жена Лесика Ирина Турко.

Она также вспомнила важные моменты, когда ее муж был на грани жизни и смерти, вспоминая спасательную операцию медиков и дружеские усилия Ярослава и Оксаны Кныши.

"Я, взрослый человек, люблю сказки и живу в них. И увидела чудо, когда Ярослав и Оксана Кныши на моих глазах спасали Лесика до приезда скорой. В ночь на Святого Николая огромная команда врачей сверхусилиями заставили биться его сердце. Оно у Лесика наполнено любовью к Богу, природе и всему живому", - рассказала жена музыканта.

Она поблагодарила всех друзей и поклонников за моральную и финансовую поддержку, что дает ей силы для борьбы с трудностями.

"Низкий поклон всем санитаркам, медсестрам, врачам и руководству больницы им. Святого Пантелеймона. Это было второе чудо. Рождественская сказка оживет, и не в последний раз - это слова из его песни. Верю, что будет следующее - это возвращение к полноценной жизни. Реабилитация будет долгой. Но я знаю, что не одна. Друзья, которые каждое мгновение со мной, дают мне веру в то, что я выдержу все", - отметила Ирина.

Напомним, Наталья Бучинская рассказала, какое обещание дал Лесик перед остановкой сердца.

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