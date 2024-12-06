Женщина ответила, в каком состоянии сейчас находится артист.

Жена украинского певца, экс-участника группы DZIDZIO Лесика, он же Олег Турко, у которого остановилось сердце прямо на сцене, прокомментировала трагический инцидент. Ирина рассказала, что произошло с любимым и в каком состоянии он сейчас находится.

В комментарии УНИАН женщина рассказала, что точно не знает, что именно произошло с артистом. До выхода на сцену, по ее словам, с ним общался его менеджер, и Лесик чувствовал себя хорошо. К счастью, в зале находились медики, которые вовремя оказали первую медицинскую помощь исполнителю, потому что скорая, по словам Ирины, "ехала слишком долго".

Супруги-врачи пытались завести сердце Олега, а потом им на помощь приехал реанимобиль, где продолжалась борьба за жизнь певца.

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"Он вышел на сцену, исполнил песню, с ним был его администратор 20 минут до того, все было нормально, песня звучала. Он просто сказал, что сейчас будет песня "Мажор", я не видела, к сожалению, того момента, и он просто упал. Скорая ехала долго, но были в зале двое работников реанимации муж с женой и они фактически те 25 минут его "качали". Потом, когда уже приехал в реанимобиль, тоже не сразу смогли завести сердце, еще какие-то определенные манипуляции проводили прямо на скамейке, потом в машине еще", - рассказала жена экс-участника коллектива DZIDZIO.

В больнице ситуация не улучшилась, говорит женщина. Несколько часов медикам не удавалось восстановить сердцебиение певца. Врачи точно не знают, что именно стало причиной остановки сердца, потому что никаких кровоизлияний или инсульта после обследования обнаружено не было. Они предполагали, что у Лесика мог разорваться тромб, однако это могло произойти и во время дефибрилляции.

Сейчас, как сообщила Ирина, исполнитель пришел в себя. Его состояние остается критическим, но артист постепенно узнает своих родных. А вот ситуации, произошедшей накануне, он не помнит.

"Поехали уже в больницу и тут несколько часов не могли завести сердце. Была дефибрилляция желудочков. Сердце срывалось все время. Сейчас искусственные аппараты поставили. Я вчерашний день помню плохо, КТ еще сделали. Никаких не было ни кровоизлияний, ни инсульта, то есть, даже если был какой-то тромб, он мог просто разорваться во время дефибрилляции. Не знаю, почему прекратилось дыхание. Никто ничего не знает, не комментирует. Он уже сегодня узнает некоторых, но концерта не помнит", - добавила Ирина.

Напомним, ранее украинский певец-воин попал в госпиталь из-за проблем со здоровьем. Женя Галич показался на светском мероприятии и отметил, что временно не выполняет задачи в ВСУ из-за болезни.

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