Исполнительница поделилась, что спровоцировало эти сплетни.

Знаменитая американская певица Леди Гага, которая ранее выступила на сцене в платье украинского бренда, впервые рассказала, как над ней издевались в начале ее карьере. Исполнительница объяснила, как она относилась к насмешкам.

Как пишет Daily Mail, артистка поделилась подробностями своего прошлого в новом сериале от Netflix "Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом". Во время беседы с основателем технологической компании 38-летняя Гага рассказала, что 14 лет назад ее считали мужчиной.

Звезда объяснила, что спровоцировало такие сплетни. По ее словам, предположения в обществе возникли еще в 2010 году, когда артистка предстала перед поклонниками в эпатажном образе. В частности, певица показалась с короткими волосами и в мужском костюме.

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"Когда мне было чуть за 20, были слухи, что я мужчина. Я объездила весь мир. Я ездила с гастролями и для продвижения своих записей, и почти в каждом интервью, в котором я участвовала, меня спрашивали: "Ходят слухи, что вы мужчина. Что вы можете сказать по этому поводу?" - вспомнила исполнительница.

Однако эти слухи не беспокоили артистку. Она говорит, что игнорировала подобные вопросы журналистов и не воспринимала серьезно критику относительно своего образа.

"Причина, по которой я не отвечала на вопросы, заключается в том, что я не чувствовала себя жертвой этой лжи... Я привыкла к тому, что обо мне пишут ложь с 20 лет. Я артистка. Я считаю, это немного забавно", - отметила Гага.

Напомним, ранее Леди Гага подтвердила, что выходит замуж. Знаменитость рассекретила своего избранника и рассказала об отношениях с ним.

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