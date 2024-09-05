38-летняя знаменитость рассказала об отношениях с американским бизнесменом.

Легендарная американская певица Леди Гага, которую захейтили за яркий макияж, официально объявила о помолвке. Артистка рассказала о своем избраннике и поделилась кадрами с ним.

В интервью для издания Vogue, исполнительница призналась, что она уже 5 лет в отношениях с американским бизнесменом Майклом Полански. Предприниматель сделал предложение звезде весной 2024 года, а именно в апреле, когда влюбленные занимались скалолазанием.

"Я никогда не встречала никого как Майкл. Он такой умный и такой добрый", - поделилась знаменитость.

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Гага рассказала, что первой с ее будущим мужем познакомилась ее мать - Синтия Джерманотта. Еще тогда женщина поняла, что Майкл - это идеальная партия для ее дочери.

"Моя мама встретила его и сказала мне: "Кажется, я только что познакомилась с твоим будущим мужем", а я ответила: "Я не готова встретить своего мужа!". Никогда не могла представить, что моя мама найдет для меня самого идеального человека", - вспомнила звезда.

По словам певицы, ее знакомство с любимым состоялось на вечеринке в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе. Это было празднование по случаю дня рождения соучредителя Napster Шона Паркера.

"Меня пригласили, и я поинтересовалась, будет ли там Майкл. Когда мама подтвердила это, я решила пойти. На вечеринке я постоянно искала его, и в конце концов мы проговорили три часа", - рассказала исполнительница.

Впервые о романе с Майклом знаменитость объявила в 2020 году, а уже в этом году на Венецианском кинофестивале она похвасталась бриллиантовым кольцом и подтвердила помолвку.

Напомним, ранее Леди Гага выступила на сцене в платье украинского бренда.

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