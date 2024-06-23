Это платье существует в единственном экземпляре.

Знаменитая американская певица Леди Гага пополнила ряды поклонников украинской одежды. Поп дива надела платье от украинского бренда SANTA на свой концерт в Лас-Вегасе, США.

Наряд для звезды модельеры создали всего за 4 дня. Платье состояло из основы в бельевом стиле, накидки и перьев. На странице Ukrainian Fashion Week в Instagram сообщили, что в создании платья украинцам помогал личный стилист Гаги Том Иребаут.

"Креативной команде ателье удалось создать кастомное платье всего за 4 дня - это результат плодотворного сотрудничества со стилистом певицы Томом Иребаутом", - говорится в посте.

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Стоит указать, что такого платья больше не существует нигде в мире. Оно было пошито эксклюзивно для знаменитости в единственном экземпляре. Одежду создали из матового шелкового сатина нежно-розового цвета. Образ у Гаги был асимметричным: один рукав длинный, а на другой стороне его вообще не было. Каждый край платья был украшен страусовыми перьями.

"Одна и неповторимая Леди Гага в платье SANTA, сшитое на заказ на выступление Jazz&Piano в Лас-Вагасе. Это эксклюзивное изделие было разработано специально для Леди Гаги в нежно-розовом цвете с крашеными страусиными перьями и ручной вышивкой", - написали представители бреда.

Напомним, ранее Адель захейтили из-за платья российского дизайнера, который шил одежду для оккупантов.

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