MELOVIN на сцене фестиваля поцеловал девушку и парня, после чего развернул флаг ЛГБТ.

Известный украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут. Это произошло во время его выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве вечером в понедельник, 5 июля.

Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ и поцеловал сначала девушку, а потом парня. Впоследствии он развернул флаг ЛГБТ.

Впрочем, эти кадры вырезали из прямого эфира. В своем Instagram певец обнародовал видео и пожаловался, что его до сих пор не загружают на YouTube.

"Мы - сильный народ. Мы не боимся двигаться вперед, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. И этому движению мешают только старые склепы, наблюдателями которых я был сегодня", - написал он.

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MELOVIN утверждает, что своим поступком показал свою сущность. "Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу... И в это же время такая любовь не признается кем-то блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за собственные права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я беспрекословно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", - отметил певец.

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Автор: Григорий Бондарь