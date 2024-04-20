Он теперь еще больше ценит жизнь.

Украинский певец MELOVIN, который ранее сообщал о смерти родного человека из-за атаки оккупантов, впервые рассказал, кто именно погиб. Оказалось, что парень потерял сестру.

Это произошло 15 марта, когда россияне нанесли двойной удар ракетами по Одессе. После этой трагедии исполнитель изменил свое отношение к жизни и старается теперь жить здесь и сейчас.

"Недавно во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и поехал... До абсурда, но именно это и помогло мне оправиться и понять: "Жизнь - это здесь и сейчас. Не надо медлить", - рассказал певец в интервью изданию Insider.ua.

Видео дня

Как звали сестру и сколько ей было лет - парень не отметил. Но добавил, что несмотря на постоянную опасность, родители все равно остаются в родной Одессе. Поэтому Melovin пытается поддерживать их и приезжает домой, когда есть свободное время.

"Мои родители живут в Одессе. При любой возможности я стараюсь приезжать туда на несколько дней. В этом году был в родном городе дважды: в январе и в марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Одесса - это особый для меня город, поэтому все, что происходит там сейчас, каждый раз болит, каждый раз вызывает переживания", - добавил исполнитель.

Напомним, недавно дизайнер Андре Тан рассказал о потере родных людей во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: