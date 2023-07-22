Продюсер считает, что певец все же должен выполнить решение суда.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о своем экс-подопечном Виталии Козловском, который сейчас принес присягу и будет защищать Украину. Много лет назад они начали судиться и скандалить. Сейчас продюсер не хочет простить долги и "отпустить" обиды на мобилизованного артиста.

"Конфликт был, и были суды. Он должен деньги и он не выплачивал ничего... Это его жизнь, у меня нет никаких претензий и видения, и вообще любопытства к жизни Виталия Козловского. Мне интересно только то, выполнит ли он все, что ему по суду приписано. Просто мне интересно, потому что суды выиграны", - заявил Кондратюк в интервью Славе Демину.

По словам продюсера, он не должен простить Козловского на фоне войны и того, что певец пошел служить. Кондратюк считает, что артист мог бы решить конфликт мирным путем, однако сложилось иначе.

"Я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю что он должен, как мужчина, заплатить то, что он должен... Кое-кто из тех, кто побеждал в "Шансе", должен мне сейчас больше, чем должен Козловский. Но он единственный, у кого не хватило мозгов сделать это по-человечески. Поэтому он виноват, я не собираюсь аннулировать суды, которые были", - заявил продюсер.

Кондратюк отмечает, что его конфликт с Козловским нельзя забыть, ведь вся эта ситуация - "не о милосердии". Поэтому продюсер до сих пор ждет, что певец выплатит ему огромные долги.

За что Козловский должен деньги Кондратюку

В 2012 году стало известно, что Козловский и Кондратюк сильно поссорились и прекратили сотрудничество. Певец несколько лет работал с продюсером, за этот период он выпустил немало хитов и был на "волне" своей славы. Впрочем, все закончилось скандалом. Кондратюк рассказывал, что Козловский якобы уволил несколько человек, которые были ему близки.

За это певцу запретили петь все его хиты. Козловского хотели "убрать" из эфиров. Начались суды. Певец должен выплатить Кондратюку немалую сумму, сам он говорил, что речь идет уже миллионах. Впрочем, артист не сумел заработать столько денег, чтобы хватило на выплату долгов. В 2022 году Козловский признавался, что даже думал продать дом своего покойного отца. Однако даже если бы он это сделал, ему все равно бы не хватило средств, чтобы погасить всю задолженность. Недавно Козловский получил повестку и пошел служить. Он уже принес присягу.

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