Певец должен своего экс-продюсеру крупную сумму денег.

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о давнем скандале с продюсером Игорем Кондратюком. По его словам, после расторжения их контракта он должен выплатить своему экс-продюсеру крупную сумму денег, но за много лет так этого и не смог сделать.

Козловский даже думал продать жилье своего покойного отца, чтобы рассчитаться с долгами, но даже этих денег не хватило бы, чтобы погасить "кредит" перед Кондратюком.

"Он согласился: "Да, эти задолженности вы мне отдаете. А если хотите выполнять свой старый репертуар, то вам придется за каждую песню заплатить по 5000 долларов". Условно, взять пять суперхитов тех времен. Это еще плюс 25 тысяч", – поделился Козловский в программе "Слава+".

Он добавил, что не может пользоваться своими кредитными картами. Если на них "упадет" хоть какая-то сумма, то она сразу же будет арестована.

Также Козловский отметил, что если бы у Кондратюка было больше возможностей в Украине, то он бы с легкостью закатал его в асфальт.

"Я понимаю, если бы у Кондратюка были другие возможности, и он был высокопоставленным чиновником, он бы меня точно закатал в асфальт. Просто меня не было бы", - добавил певец.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк показал шокирующее кадры из села на Херсонщине, где он вырос.

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