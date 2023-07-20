Популярный певец Виталий Козловский принял присягу на полигоне, во время которой пообещал не предавать украинский народ. Он вышел в центр полигона в военной форме и с автоматом в руках и сказал, что вступил на службу.
Также на опубликованном видео видно, как командир вызывает каждого солдата по очереди и каждый из них делает тоже самое, что и Козловский. В конце все военные крикнули "Слава Украине! Героям слава!"
Видео получилось очень трогательным - об этом написали и поклонники артиста.
Как отреагировали пользователи сети
- "Горжусь тобой. Слезы гордости на глазах"
- "Виталий, вы молодец! Пусть Бог оберегает вас и ваших сослуживцев"
- "У меня просто мороз по коже. Пусть высшие силы вас берегут"
- "Люблю, молюсь и благодарю всем сердцем за защиту"
- "Желаю вам успеха в тяжелом, но достойном деле"
- "Наш самый лучший. Все будет Украина"
Напомним, недавно Виталий Козловский получил повестку и сразу же отправился в военкомат. Он уже прошел боевую подготовку и вскоре отправится на фронт защищать Украину от российской агрессии.