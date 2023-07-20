Украинцев очень растрогал этот момент.

Популярный певец Виталий Козловский принял присягу на полигоне, во время которой пообещал не предавать украинский народ. Он вышел в центр полигона в военной форме и с автоматом в руках и сказал, что вступил на службу.

Также на опубликованном видео видно, как командир вызывает каждого солдата по очереди и каждый из них делает тоже самое, что и Козловский. В конце все военные крикнули "Слава Украине! Героям слава!"

Видео получилось очень трогательным - об этом написали и поклонники артиста.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"Горжусь тобой. Слезы гордости на глазах"

"Виталий, вы молодец! Пусть Бог оберегает вас и ваших сослуживцев"

"У меня просто мороз по коже. Пусть высшие силы вас берегут"

"Люблю, молюсь и благодарю всем сердцем за защиту"

"Желаю вам успеха в тяжелом, но достойном деле"

"Наш самый лучший. Все будет Украина"

Напомним, недавно Виталий Козловский получил повестку и сразу же отправился в военкомат. Он уже прошел боевую подготовку и вскоре отправится на фронт защищать Украину от российской агрессии.

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