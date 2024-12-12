Выступление должно было состояться в Варшаве.

Первый концерт с начала войны певца Олега Винника, который он недавно анонсировал, переносится.

Известно, что выступление артиста планировалось в Варшаве 21 декабря этого года. Однако большинство людей захейтили эту новость и осудили певца за то, что он не возвращается из-за границы в Украину.

А сегодня, 12 декабря, внезапно появилось сообщение, что концерт переносится. По словам команды Винника, причиной стали технические проблемы.

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"Внимание! Перенос концерта Олега Винника в Варшаве. Дорогие друзья! Сообщаем, что концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта - 24 апреля 2025 года", - говорится в посте артиста.

Также команда певца отметила, что все приобретенные билеты остаются действительными и поклонники Винника могут все же встретиться с ним весной.

"Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом!".

К слову, бывший продюсер Олега Винника рассказывал, что певец пересек украинскую границу 27 февраля 2022 года, прячась под одеялом в авто его жены. Сейчас мужчина находится в Германии. По словам Винника, там он лечил загадочную болезнь, о которой не говорит публично.

Напомним, ранее блогер раскрыл загадочную болезнь Олега Винника, который сбежал из Украины.

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