Ролик артиста с объявлением концерта собрал более миллиона просмотров и три тысячи в основном негативных комментариев.

Известного украинского певца Олега Винника, сбежавшего из Украины в начале полномасштабного вторжения, захейтили в сети. Пользователи буквально "разнесли" артиста после новости о его концерте за границей.

Как известно, в ноябре на официальной странице фан-клуба исполнителя появилась новость, что Винник планирует выступить в Польше. Стоит указать, что это первый за время большой войны концерт Олега. Запланирован он на 21 декабря в Варшаве, а стоимость билетов стартует от 1800 грн. На днях на своей странице в TikTok певец опубликовал еще одно видео-приглашение на концерт.

"Приглашаем стать частью незабываемого шоу! 21.12.2024, г. Варшава, Концертный зал "Стодола". Концерт Олега Винника", - говорится в подписи к ролику.

Видео дня

Новое видео беглеца собрало уже более миллиона просмотров и три тысячи комментариев. Правда, большинство из них негативные. Украинцы упрекнули артиста за его побег, пребывание за рубежом, когда Украину ежедневно уничтожают оккупанты, а теперь и выступление также за пределами государства.

Однако также немало пользователей предлагают Олегу поехать на передовую и попробовать выступать перед украинскими защитниками. Другие же предполагают, что у артиста возникли проблемы с финансами и поэтому он решил дать концерт:

" "А к ребятам на фронте спеть слабо?"

"А к ребятам на фронте спеть слабо?" " "Не в Варшаву, а в Покровск" "

"Не в Варшаву, в Покровск" "Какая Варшава?! Давай к нам Херсон или Харьков "твои люди" ждут тебя" "

" Когда "Когда закончились деньги..." "

"Когда закончились деньги..." "Варшава, надеюсь никто же не придет? "

никто же не придет? " "Винник - предатель, позор Виннику"

"Винник - предатель, позор Виннику" "Кто пойдет на его концерт, знайте: вы такие же предатели" "

"Давно забытый и ненужный" "

К слову, экс-продюсер Винника ранее рассказывал, что его бывший подопечный пересек украинскую границу 27 февраля 2022 года, прячась под одеялом в авто его жены. Все это время Олег находился в Германии, где, как он утверждал, лечил загадочную болезнь. Однако свой диагноз исполнитель не называл.

В Украину беглец, похоже, возвращаться не планирует, поскольку ни разу об этом не говорил. В августе этого года он впервые за более чем два года вышел на связь и тогда заявил, что в течение этого времени помогал военным. А также он объявил мировое турне, правда, пока известно лишь об одном его концерте в Варшаве. На критику знаменитость никак не реагирует и почти не комментирует свой побег.

Напомним, ранее Евгений Синельников раскритиковал Винника. Режиссер убежден, что артисту уже не удастся восстановить былую популярность.

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