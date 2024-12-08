Известного украинского певца Олега Винника, сбежавшего из Украины в начале полномасштабного вторжения, захейтили в сети. Пользователи буквально "разнесли" артиста после новости о его концерте за границей.
Как известно, в ноябре на официальной странице фан-клуба исполнителя появилась новость, что Винник планирует выступить в Польше. Стоит указать, что это первый за время большой войны концерт Олега. Запланирован он на 21 декабря в Варшаве, а стоимость билетов стартует от 1800 грн. На днях на своей странице в TikTok певец опубликовал еще одно видео-приглашение на концерт.
"Приглашаем стать частью незабываемого шоу! 21.12.2024, г. Варшава, Концертный зал "Стодола". Концерт Олега Винника", - говорится в подписи к ролику.
Новое видео беглеца собрало уже более миллиона просмотров и три тысячи комментариев. Правда, большинство из них негативные. Украинцы упрекнули артиста за его побег, пребывание за рубежом, когда Украину ежедневно уничтожают оккупанты, а теперь и выступление также за пределами государства.
Однако также немало пользователей предлагают Олегу поехать на передовую и попробовать выступать перед украинскими защитниками. Другие же предполагают, что у артиста возникли проблемы с финансами и поэтому он решил дать концерт:
- " "А к ребятам на фронте спеть слабо?"
- " "Не в Варшаву, а в Покровск" "
- "Какая Варшава?! Давай к нам Херсон или Харьков "твои люди" ждут тебя" "
- " Когда "Когда закончились деньги..." "
- "Варшава, надеюсь никто же не придет? "
- " "Винник - предатель, позор Виннику"
- "Кто пойдет на его концерт, знайте: вы такие же предатели" "
- "Давно забытый и ненужный" "
К слову, экс-продюсер Винника ранее рассказывал, что его бывший подопечный пересек украинскую границу 27 февраля 2022 года, прячась под одеялом в авто его жены. Все это время Олег находился в Германии, где, как он утверждал, лечил загадочную болезнь. Однако свой диагноз исполнитель не называл.
В Украину беглец, похоже, возвращаться не планирует, поскольку ни разу об этом не говорил. В августе этого года он впервые за более чем два года вышел на связь и тогда заявил, что в течение этого времени помогал военным. А также он объявил мировое турне, правда, пока известно лишь об одном его концерте в Варшаве. На критику знаменитость никак не реагирует и почти не комментирует свой побег.
Напомним, ранее Евгений Синельников раскритиковал Винника. Режиссер убежден, что артисту уже не удастся восстановить былую популярность.