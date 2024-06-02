Она опубликовала архивные семейные фото.

Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко вспомнила о погибшем на войне сыне своего мужа. Сегодня, 2 июня, ровно год, как умер 21-летний Остап.

Хамайко опубликовала архивную фотографию у себя в Instagram. На ней она, муж Андрей Онистрат, покойный Остап и дети сидят на лужайке и улыбаются.

"Лето 2017. Тогда просто делали фото, чтобы оставить счастливые воспоминания... Сейчас смотрю на нас улыбающихся, а в сердце болит и слезы. Невозможно контролировать... Ровно год назад Остап погиб... Его жизнь и планы оборвала война, - написала Валентина.

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Также ведущая опубликовала фото, на котором сидят трое сыновей на лестнице и обнимаются.

"Каждая фотография и каждое воспоминание, как сокровище", - подчеркнула Хамайко.

К слову, Остап ушел на фронт летом 2022 года. Он нес службу в опасных регионах Украины и мужественно защищал от врагов. Однако за месяц до своего 22-летия он трагически погиб в бою. Эту потерю очень тяжело переживала Валентина, ее муж Андрей и их дети.

Напомним, недавно стало известно, что украинская телеведущая Любовь Янас трагически погибла во время пожара.

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