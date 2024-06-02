Трагическое событие произошло во Львове.

Известная украинская ведущая, театровед, педагог Любовь Янас, которая была звездой Львовского телевидения, погибла в пятницу, 31 мая. Трагедия произошла в результате пожара.

Печальную весть сообщил директор Львовского государственного Дворца эстетического воспитания учащейся молодежи Олег Климович в Facebook. На момент смерти Янас было 63 года.

"Трагическое известие! На 63 году жизни во время пожара погибла известная тележурналистка и редактор Львовского телевидения Любовь Янас", - указал Климович.

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Также о гибели телезвезды написала ее коллега - актриса творческой мастерской "Театр в корзине" Лидия Данильчук. Она отметила, что Любовь ушла из жизни в собственной квартире.

"Еще одна потеря ... Сегодня ночью во время пожара в собственной квартире, погибла Любовь Янас. Известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед, педагог, друг и поклонница нашего театра", - написала актриса.

По данным ГСЧС, спасатели получили сообщение о возгорании около 21:00 31 мая. Пожар возник на седьмом этаже многоэтажки во Львове. Ликвидировать его удалось в 22 часа.

"На момент прибытия пожарных к месту происшествия из квартиры выбивалось пламя. Лестничная клетка была заполнена дымом. На месте пожара обнаружено тело владелицы 1961 года рождения. Огонь уничтожил 15 кв.м вещей домашнего обихода", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на войне трагически погиб украинский режиссер Константин Петрик.

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