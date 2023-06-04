Парню было почти 22 года. На фронт он ушел год назад.

3 июня стало известно, что погиб пасынок телеведущей Валентины Хамайко - сын банкира Андрея Онистрата. Парня звали Остап. Через месяц ему должно было исполниться 22 года. На фронте он был с начала лета 2022.

Сейчас Валентина Хамайко впервые прокомментировала трагедию, которая затронула ее семью.

"Этот год стал для него годом перевоплощения. Мы видели, как он возмужал и повзрослел, как становился решительным и учился ежедневно ценить жизнь. Андрей с первых дней поддерживал решение сына... А потом и сам пошел... Последние два месяца парни служили вместе. Остап погиб во время исполнения боевого задания…" - написала в своем блоге ведущая программы "Сніданок.Вихідний".

Женщина вспомнила последний приезд Остапа домой. Тогда он и ее дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки.

"Всего один вечер, но он был особенным... Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки... Они напоминали клубок котят - все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа, игрались и обнимались", – поделилась Хамайко, опубликовав подборку с фотографиями парня.

Реакция соцсетей

"Боже, какая потеря. Мои соболезнования"

"Держись, дорогая! Светлая память герою!"

"Какой молодой и красивый парень был… Теперь он будет защищать вас как ангел-хранитель. Никогда не забудем…"

Ранее УНИАН писал, что под Бахмутом погиб музыкант из Мариуполя, который чудом вырвался из блокады.

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