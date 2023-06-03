Парню должно было исполниться 22 года через месяц. На фронте он был с лета 2022 года.

3 июня стало известно, что на войне погиб пасынок телеведущей 1+1 Валентины Хамайко. Отец парня - муж Валентины Андрей Онистрат. Юношу звали Остап, ему через месяц должно было исполниться 22 года.

В течение последнего года Остап служил в ВСУ - службу нес в опасных регионах нашей страны, которые враг ежедневно "накрывает" из тяжелого вооружения. О потере Андрей Онистрат написал на своей Facebook-странице.

"Когда Остап был маленький, он был очень осторожен. В последнее время мы часто на ночь говорили о войне, о жертвах и он меня спрашивал: "Вот как там в обычной жизни люди ходят и живут с мыслями, что здесь на востоке гибнут люди?" Как у папы, у меня не было ответа на этот вопрос. Я не знал, что сказать. Он позавчера днем искал танк. Он очень хотел уничтожить танк на годовщину службы. Вечером был расстроен, что не удалось", - вспомнил Андрей.

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Также мужчина рассказал, что хорошо помнит последний визит сына домой. Тогда семья собралась вместе.

"Когда он приезжал домой последний раз, он очень изменился. Дети облепили его со всех сторон. Я почувствовал то, что давно хотел видеть - взаимную любовь. Он мужественный герой и настоящий мужчина", - резюмировал мужчина.

Реакция соцсетей

"Ужасно. Просто ужасно. Светлая память"

"Мои искренние соболезнования, Андрей... Нет слов, которые могли бы заполнить пропасть потери собственного ребенка. Вечная Слава и память сыну"

"Ужас. Будь проклята эта война. Силы вам и благодарность за сына-защитника"

"Мои вам соболезнования. Ваш сын - Герой, который отдал жизнь за Украину. Отомстим!"

Ранее УНИАН писал, что под Бахмутом погиб музыкант из Мариуполя, который чудом вырвался из блокады.

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