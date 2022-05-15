Собранные средства пойдут на поддержку Украины и ВСУ.

Группа Kalush Orchestra выставит на аукцион статуэтку победителя песенного конкурса "Евровидение" с целью сбора средств на поддержку Украины и украинских Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк сказал во время онлайн-брифинга для журналистов на платформе ZOOM.

"Мы планируем нашу статуэтку выставить на аукцион и все деньги пожертвовать в фонд, - мы еще решаем в какой, на поддержку Украины, украинской армии", - отметил солист группы.

Он выразил убеждение, что возможно есть люди, которые имеют возможность выделить большую сумму денег на поддержку Украины.

"И им будет приятно, что у них есть такая статуэтка. Плюс еще как напоминание об этом. Мы думаем, что это очень хорошая идея и что это будет очень полезно для Украины", - отметил Псюк.

Кроме того, он сказал, что в первую очередь информация об аукционе будет объявлена на странице группы в Instagram. Он добавил, что хотелось бы собрать большую сумму.

"Но не хочется называть никакие цифры. Увидим", - сказал фронтмен группы.

Также он сказал, что если группа отправится в мировое турне, то это точно будет в поддержку Украины.

"И будем собирать донаты для Украины, так как мы делали в промо к Евровидению", - отметил Псюк.

При этом он добавил, что точно не может сказать, когда состоятся первые гастроли после участия в песенном конкурсе "Евровидение".

"Не прямо скоро", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине, сразу после своего выступления в большом финале призвала спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

Также свою поддержку Украине передали словами и другими способами еще несколько участников, в частности Исландии и Германии.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" выиграл этот конкурс. На втором месте - британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man".

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