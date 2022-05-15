Екатерина Павленко прокомментировала победу группы Kalush Orchestra.

Солистка группы Gо_A Екатерина Павленко, которая вместе с другими участниками бэнда в прошлом году произвела фурор на Евровидении и заняла пятое место, высказалась относительно конкурса в этом году и рассказала, почему не сомневалась в нашей победе.

"Шансы одержать победу у Kalush Orchestra были достаточно высоки. После просмотра первого полуфинала у меня не было никакого сомнения в том, что Украина попадет в финал и одержит победу. Ярко выраженных конкурентов я не увидела", - сказала Павленко в комментарии УНИАН.

Также она добавила, что эта победа важна для Украины: "Пока наши воины защищают нас на фронте, мы должны держать тыл и давать как можно больше поводов говорить об Украине".

Певица отметила и то, что в этом году на Евровидении у Украины была самая большая поддержка.

"Евровидение - это не только песня. Это совокупность факторов, в котором музыка - это лишь частичка большого пазла. Несмотря на условия, в которые попали наши представители, я считаю, что они хорошо поработали", - добавила Павленко.

Кроме того, Екатерина Павленко вспомнила и о своем участии на Евровидении 2021. Она рассказала, что, несмотря на пятое место, она одержала личную победу еще до финала конкурса.

"Я просто знала, зачем иду на сцену. Моя собственная победа состоялась еще до финала, поэтому я просто хотела максимально прочувствовать момент и сделать людей счастливыми. Да, мы не одержали победу, но произошло кое-что гораздо более важное. Возможно, мы недостаточно впечатлили жюри, но поразили тех, кого надо. Именно поэтому мы до сих пор в лайнапах мировых фестивалей и собираем солдауты далеко за пределами Украины. И у нас под сценой не только фанаты Евровидения, а огромное количество людей, которые чувствуют нашу энергию и старательно пытаются подпевать на украинском языке", - подытожила Павленко.

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