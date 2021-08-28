Один из представителей Rammstein был задержан.

К фронтмену группы Rammstein Тилля Линдеманна, который находится в России с гастролями, посреди ночи пришли российские силовики.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следственные действия силовики провели ночью в комплексе "Завидово" в Тверской области, где поселили музыканта.

Один из представителей Rammstein был задержан после конфликта с оперативниками.

В Россию Тилль приехал, в частности, на концерт в поддержку партии "Родина". 4 и 5 сентября Тилль Линдеманн выступит на "топовом" фестивале в Москве вместе с военным оркестром.

19 августа в Госдуме РФ допустили, что немцу, который очень любит россиян, могут предоставить российское гражданство.

Линдеманн неоднократно выражал свою приверженность России и культуре СССР. Раньше он опубликовал клип к каверу на хит "Любимый город" Марка Бернеса на русском языке.

Кавер оказался саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который скоро выйдет в прокат в России.

Автор: Иван Бойко