В Госдуме говорят, что музыканту готовы дать гражданство РФ.

Лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну могут дать российское гражданство.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко заявила, что в РФ на всех хватит земли и богатства.

"Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия - великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас. В стране на всех хватит земли и богатства, ведь Россия - широкая душа, щедрая", - сказала Драпеко.

Напомним, 4 и 5 сентября Тилль Линдеманн выступит на "топовом" фестивале в Москве вместе с военными оркестрами.

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Автор: Диана Могилевич