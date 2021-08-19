Лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну могут дать российское гражданство.
Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко заявила, что в РФ на всех хватит земли и богатства.
"Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия - великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас. В стране на всех хватит земли и богатства, ведь Россия - широкая душа, щедрая", - сказала Драпеко.
Напомним, 4 и 5 сентября Тилль Линдеманн выступит на "топовом" фестивале в Москве вместе с военными оркестрами.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Линдеманн и пытки: Лобода заинтриговала сеть странным посланием (фото)
- "Коронавирус не пройдет": солист группы Rammstein выступал в надувном пузыре (фото)
- Тилль Линдеманн показал новый снимок из Чернобыля
- Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом - СМИ
- Тилль Линдеман спел советскую песню "Любимый город" на русском языке