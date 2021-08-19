Линдеманн скоро выступит в РФ / instagram.com/till_lindemann_official

Лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну могут дать российское гражданство.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко заявила, что в РФ на всех хватит земли и богатства.

"Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия - великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас. В стране на всех хватит земли и богатства, ведь Россия - широкая душа, щедрая", - сказала Драпеко.

Напомним, 4 и 5 сентября Тилль Линдеманн выступит на "топовом" фестивале в Москве вместе с военными оркестрами. 

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Автор: Диана Могилевич