Известный украинский телеведущий Орест Дрималовский, который сменил студию на окопы, показал кадры со своей службы.
Недавно он рассказывал, что проходит военные учения и готовится к самым сложным условиям. А на днях он решил поделиться кадрами из Донецкой области, где сейчас находится с побратимами.
На фотографии можно рассмотреть небольшую комнату, в которой заклеено черной пленкой окно. В ней находиться маленький шкаф и кровать, где лежит Орест, положив куртку и рюкзак возле себя.
"На курорте", - подписал лаконично Дрималовский.
Мужчина также показал сладости, чай и открытку, что передали ему волонтеры и студенты. Орест искренне поблагодарил их за поддержку и приятные подарки.
К слову, Орест Дрималовский в начале февраля во время телемарафона в прямом эфире сообщил о том, что провел последний свой эфир и отправляется на службу в ВСУ. Позже он поехал во Львов, потому что именно там стоял на учете.
Ведущий чувствовал, что скоро получит повестку и готовился к своей мобилизации. В частности, Орест прошел несколько тренингов по оказанию первой домедицинской помощи и практиковал основы огневой подготовки.
Напомним, ранее известный украинский певец высказался о мобилизации и подчеркнул, что она обязательно нужна.