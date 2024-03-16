Он месяц назад ушел в ВСУ.

Известный украинский телеведущий Орест Дрималовский, который сменил студию на окопы, показал кадры со своей службы.

Недавно он рассказывал, что проходит военные учения и готовится к самым сложным условиям. А на днях он решил поделиться кадрами из Донецкой области, где сейчас находится с побратимами.

На фотографии можно рассмотреть небольшую комнату, в которой заклеено черной пленкой окно. В ней находиться маленький шкаф и кровать, где лежит Орест, положив куртку и рюкзак возле себя.

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"На курорте", - подписал лаконично Дрималовский.

Мужчина также показал сладости, чай и открытку, что передали ему волонтеры и студенты. Орест искренне поблагодарил их за поддержку и приятные подарки.

К слову, Орест Дрималовский в начале февраля во время телемарафона в прямом эфире сообщил о том, что провел последний свой эфир и отправляется на службу в ВСУ. Позже он поехал во Львов, потому что именно там стоял на учете.

Ведущий чувствовал, что скоро получит повестку и готовился к своей мобилизации. В частности, Орест прошел несколько тренингов по оказанию первой домедицинской помощи и практиковал основы огневой подготовки.

Напомним, ранее известный украинский певец высказался о мобилизации и подчеркнул, что она обязательно нужна.

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