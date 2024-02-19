Дрималовский уже вторую неделю находится на учениях.

Известный украинский телеведущий Орест Дрималовский сменил студию на окопы. Сейчас он проходит обучение, а вскоре примет присягу и отправится защищать Украину на фронте.

По его словам, на учениях он находится уже две недели. Вместе с побратимами он готовится не только копать окопы, но и к штурмам.

Он признается, что сейчас ему хочется только одного - выспаться.

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"После второй недели учений хочется одной - хорошо и достаточно поспать. Иначе быть не может. Мы готовимся к худшему. К траншею и окопам. К штурмам - нашим и их. К обстрелам - из авиации, артиллерии, дронов. Дроны охотятся за нами постоянно. Заставляют бросать все - даже обед - и бежать к ближайшему укрытию. Хорошо, что дроны учебные. И сбрасывают только мандаринки. На фронте эти мандаринки могут забрать жизнь", - рассказал Дрималовский.

Он добавил, что в таких условиях есть одно правило: хочешь выжить - готовься.

"Стреляй точнее. Падай быстрее. Закапывайся глубже. Копаем лежа. Прижимаемся к земле и болоту. Спасаем, тянем, накладываем турникеты на скорость. Копаем. Стреляем. И так по долгому изнурительному кругу", - поделился Орест.

Напомним, Орест Дрималовский о мобилизации сообщил в прямом эфире телемарафона.

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