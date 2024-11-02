Между ними произошел конфликт во время радиоэфира.

Известный украинский певец Melovin, он же Константин Бочаров, который ранее рассекретил, кому сделал предложение, поссорился с ведущим и продюсером радио "Люкс ФМ" Евгением Фешаком. Между знаменитостями возник конфликт во время радиоэфира.

Звезда пришел на радио ради презентации новой песни "Зодиак" в дуэте с певицей SWOIIA. Между ведущим и Константином был напряженный разговор во время эфира, который не понравился им обоим. О ссоре с исполнителем Фешак рассказал в комментарии для "Люкс ФМ". По его словам, артист "вел себя высокомерно". Во время эфира ведущий был недоволен поведением Melovin и даже хотел выгнать его из студии, но этого не произошло.

"Мы в эфире "Люкс ФМ" развлекаем людей, создаем контент для хорошего настроения. Но после первого выхода в эфир я заметил, что MELOVIN ведет себя свысока, будто не он просился в эфир, а я его уговаривал прийти. Я спросил: "Друг, что с тобой?", на что получил ответ: "Знаешь, какое это уже за сегодня у меня интервью?". Я ответил, что мне все равно, и если он здесь, то должен вести себя соответственно! Тогда и появилось желание просто выгнать его из студии", - отметил Женя.

Видео дня

Комментарий Melovin относительно инцидента на радио не заставил себя долго ждать. Он отреагировал на слова ведущего в своем Instagram и отметил, что именно Фешак, мол, пренебрежительно относился к нему и его коллеге. Артист опубликовал несколько видео с того самого эфира, на которых заметно, что между гостями студии и ведущими действительно был напряженный разговор.

По словам Бочарова, после завершения эфира он пожал руку Евгению и попрощался с ним. Позже он узнал, что у Фешака остались негативные впечатления от эфира и он хотел его выгнать. В ответ на это певец отметил, что и радио, и артисты должны сотрудничать и демонстрировать уважение друг к другу.

"Мне интересно другое - долго ли наши уважаемые артисты еще готовы глотать такое отношение к себе, молчать и клянчить ротации? Или наконец мы поймем, что радио и артист - это коллаборация? Это о взаимовкладах, об уважении, потому что это сотрудничество! Никто никому не должен, но взаимоуважение и человечность должны оставаться на первом месте. Пусть снимают с ротации. Меня это хуже не сделает, но человеком останусь я", - написал Melovin.

Напомним, ранее лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич рассказал о конфликте с Melovin. Он также ответил, удалось ли им помириться.

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