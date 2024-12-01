Артист также признался, как часто удается видеться с родными.

Украинский певец и солист группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который с начала полномасштабной войны служит в ВСУ, рассказал о встречах с родными.

49-летний мужчина признался, что редко видится с женой и двумя детьми. В частности, любимая артиста Лилия вместе с младшим сыном находятся сейчас за границей, а старший - учится в Ирландии. Однако у них есть определенные ежедневные ритуалы, чтобы не терять связь.

"У нас обязательные ежедневные созвоны с женой. А с сыновьями пару раз в неделю. Они сейчас уже в таком возрасте, когда не сильно чувствуют недостаток отца. Почему-то мне так кажется. Жена Лилия с младшим сыном Булатом нашли временное убежище от войны в Германии. Старший сын Корней учится в Ирландии, уехал туда задолго до полномасштабного вторжения. Хочет стать компьютерщиком, колеблется между программированием или кибербезопасностью. Младший учится в училище, грызет немецкий. С профессией окончательно не определился", - рассказал Мирослав в интервью для OBOZ.UA.

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Кувалдин также отметил, что лишь однажды в 2024 году ему удалось полноценно провести время с семьей и отвлечься от службы.

"За этот год я виделся с ними только один раз - я ездил в Германию. Кстати, это тоже преимущество военнослужащих: во время отпуска ты спокойно можешь выехать за границу. Нам удалось пожить нормальной, семейной жизнью две недели в Баварии".

Напомним, ранее украинский певец-воин Мирослав Кувалдин рассказал, почему не стоит бояться мобилизации.

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