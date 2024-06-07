Он с первых дней войны стал на защиту Украины.

Украинский певец и солист группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который сейчас служит в рядах ВСУ, высказался о мобилизации в Украине.

В частности, 49-летний музыкант отметил, что не стоит бояться идти на фронт или бежать от представителей ТЦК. По словам Мирослава, сейчас главная задача государства - это правильно мотивировать людей, но с этим есть проблемы.

"Это все "неаппетитно" подают в медиа. Мы с вами разговариваем сейчас только об одних проблемах, а если бы висели билборды, что приходи в армию, здесь не нужно думать, что одевать, ты всегда одет, всегда накормлен, лучшие транспортные средства, лучшее оружие, лучшие девушки района твои... Это надо просто PR-компанию на уровне государства думать, как сделать. Маркетолога какого-то хорошего пригласить и это продавать как жвачку, или как компьютер. И тогда, мне кажется, люди более спокойно будут воспринимать", - отметил певец в интервью ТСН Наодинці.

Также Кувалдин добавил, что сейчас лучшие условия для службы, чем были раньше. Поэтому призвал идти защищать страну от врагов и не ждать мобилизации.

"Если в 22 году все еще не оделись, где-то сами находили оружие и бежали защищать свои города, то сейчас тебе дают 2 или 3 месяца подготовки, тебя всему учат, идеальные условия, чтобы служить. Потому что люди не понимают, что если сейчас этим не воспользоваться, и если все пойдет не так, если сюда м*скаль придет, у них опять не будет времени для подготовки и они окажутся с оружием в руках, но еще сзади них будут стрелять", - сказал Мирослав.

Напомним, недавно стало известно, что украинский писатель Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ.

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