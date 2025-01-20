Блогерша Симбочка рассказала, как часто Парфенюк видится с дочкой после расставания с экс-возлюбленной.

Экс-невеста украинского певца Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, известный хитами "Врубай" и "Провела экскурсию", назвала причины разрыва с артистом после двух лет отношений и рождения общей дочери. Блогерша Симбочка рассказала, как сейчас складывается их общение.

В интервью для проекта "По хатам" звезда сети рассказала, что сейчас она самостоятельно оплачивает работу персонала и аренду загородного дома, в котором живет вместе с дочерью Софией. В первые два месяца после расставания Парфенюк помогал девушке финансово, в частности, оплачивал услуги няни и несколько раз покупал дочери игрушки. Однако позже ситуация изменилась. Исполнитель, мол, обещал давать ежемесячно по тысяче долларов на нужды дочери, но Симбочка утверждает, что не получает этих денег:

Вообще мы договорились, чтобы он оплачивал одну няню. Одну - я, одну - он. Но сейчас мы немного так рассорились - из последних новостей. Мы друг друга заблокировали.

По словам блогерши, звездный отец редко видится и интересуется дочерью. Он узнает, как у нее дела только тогда, когда приезжает к ним в гости. Парфенюк, говорит Симбочка, только раз в месяц мог написать: "Как там Софийка?".

Инфлюенсерка также добавила, что Илья часто называл ее "плохой мамой". Причиной этому было то, что девушка часто работала с большой командой дома и при этом мало внимания уделяла девочке.

"У меня иногда дома бывали гости. Я никуда не выезжаю, то есть ко мне приезжают, и мы можем снимать контент у меня дома. То есть он говорит: "Это для Софийки плохо, это для нашей дочери плохо. Ты такая плохая мать, ты с ней не сидишь", - вспомнила бывшая артиста.

После таких упреков знаменитости Симбочка и сама начала считать себя плохой мамой. Иногда она даже боялась подойти к Софии и взять ее на руки. А после разрыва с Ильей винила во всем себя.

"Очень трудно было и работать. Я не хотела брать рекламы, ничего, ни есть, ни спать. У меня постоянно кто-то был дома. Со мной просто был, потому что у меня эти панические атаки, меня трясло просто каждую ночь. Я не спала", - поделилась звезда сети.

Сейчас взгляды девушки изменились. Она много времени уделяет дочери и больше не считает себя плохой мамой. А причиной расставания с Парфенюком считает, что в свое время она не смогла стать "хранительницей домашнего очага" и много ссорилась с избранником. Симбочка заявила, что хотела спасти семью, но сам Илья считал, что она, мол, "никудышная семейная женщина". В изменах бывшего она не подозревает, но думает, что он еще "не нагулялся".

К слову, Парфенюк и Симбочка находились в отношениях почти два года. Летом 2023 года Илья сделал предложение любимой, а уже в прошлом году они впервые стали родителями. В марте их дочери исполнится год.

Напомним, ранее Илья Парфенюк закрутил новый роман после разрыва с Симбочкой. Артист отправился на отдых с новой избранницей.

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