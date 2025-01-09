Симбочка также объяснила, какой была причина расставания.

Украинский певец Parfeniuk, он же Илья Парфенюк, известный хитами "Врубай", "Провела экскурсию", закрутил новый роман. Артист, который два месяца назад разошелся с бывшей, отправился на отдых с новой девушкой.

Бывшая невеста исполнителя - блогерша Симбочка - сообщила об этом в своем прямом эфире в TikTok. Она отметила, что сейчас звезда сцены, от которого она родила дочь, отдыхает в Буковеле с новой избранницей. Девушка говорит, что ей очень болезненно и обидно из-за этого, поскольку, когда они были вместе, то редко отдыхали вместе.

Она еще во время отношений говорила Илье, что ей не хватает его внимания, но тот не обращал на это внимания. А познакомился с новой девушкой Парфенюк еще, когда находился в отношениях с Симбочкой.

"Я говорю: "Поехали, на лыжах покатаемся, поехали, куда-то съездим, потому что мне не хватает твоего внимания". И сейчас я вижу, как он отдыхает с какой-то новой пассией в Буковеле. Я ему сказала, что все же буду идти на интервью, буду говорить всю правду, не буду больше прикрывать ничью репутацию, не буду врать. Я старалась поддерживать в медийном пространстве не для того, чтобы ты за эти деньги возил кого-то, дарил какие-то подарки. Мне обидно. Чувак, я за тебя везде платила, дарила подарки. Он забрал все, что я ему дарила. Он познакомился с ней во время отношений, это была наша общая знакомая", - вспомнила блогерша.

Девушка впервые раскрыла причину их расставания. Она предполагает, что это произошло из-за того, что она мало готовила дома, но добавила, что у нее просто не хватало времени на это. По словам блогерши, она занималась ребенком, готовила и убирала, а также параллельно работала.

"Причина в том, насколько я это поняла, из-за того, что я не готовила. Я готовлю, но редко. Я не могу постоянно готовить, если я работаю дома. Встреча с блогером стоит денег, меня звали, а я отказывала, потому что у меня семья. Я беру только те рекламы, которые могу сделать дома. Я должна и работать, и готовить, и убирать, и с ребенком сидеть. Расходы у нас были 50 на 50. Не говорю, что все так плохо, были и хорошие моменты. Когда мы начали встречаться, все было круто", - поделилась звезда сети.

К слову, Парфенюк и Симбочка находились в отношениях почти два года. Летом 2023 года Илья сделал предложение любимой, а уже в прошлом году они впервые стали родителями. В марте их дочери исполнится год.

Напомним, ранее Илья Парфенюк ответил на слухи об абьюзе в отношениях с Симбочкой. Артист решил закрыть тему расставания с экс-возлюбленной.

Вас также могут заинтересовать новости: