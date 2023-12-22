Его избранница показала положительный тест на беременность.

Популярный украинский певец Илья Парфенюк (Parfeniuk) поделился с поклонниками радостной новостью - он со своей избранницей ждет первенца.

На своей странице в Instagram он показал фото, на котором предстал вместе со своей невестой, TikTok-блогершей Симбочкой. Илья стоит за ней, нежно обнимает ее за округлившийся животик, а девушка в этот момент широко улыбается и показывает на камеру положительный тест на беременность.

"Нас теперь трое. Ждем тебя, наше солнышко", - подписал снимок Илья.

Стоит отметить, что Парфенюк сделал своей девушке предложение руки и сердца еще в июле 2023 года, однако пара не сразу решила поделиться своим счастьем с поклонниками. По словам Симбочки, она боялась хейта.

При этом уже в ноябре пара рассекретила свой статус. Но дата свадьбы пока неизвестна.

Чем известен Parfeniuk

Parfeniuk стал популярным после выхода песни "Провела екскурсію". За полгода ее послушали почти миллион людей. Также у него есть такие песни как "Долоні", "Відриваючись", "Повільно" и другие.

Известно, что он со своими друзьями пел в троллейбусе и выкладывал песни в TikTok, благодаря чему стал известным.

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