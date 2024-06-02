Певец подчеркнул, что они сделали свой выбор.

Украинский певец Павел Зибров высказался об артистах-беглецах Олеге Виннике и Владе Яме.

Мужчина отметил, что таких людей стоит начинать забывать, ведь они вряд ли вернутся в Украину.

"Их нет, их вычеркнули не мы, их вычеркнул народ украинский. Мы не говорим ни о Виннике, ни о Яме. Они взрослые люди, они сделали свой выбор, подписались и поставили печать. Все! Какой вопрос к украинцам? Нет вопросов! Они не выйдут, никто сюда не придет", - сказал Зибров в интервью Анжелике Рудницкой.

Также в разговоре с ведущей артист пришел к выводу, что стоит развивать и помогать новым талантам. Ведь они и есть будущее украинского шоу-бизнеса.

К слову, в начале российского полномасштабного вторжения в Украину Олег Винник уехал в Германию, а Влад Яма с семьей эмигрировал в США.

Певец объяснял свое решение тем, что за рубежом он якобы лечит редкое заболевание. А вот хореографа пыталась оправдать его жена Лилиана. Она призвала фанов не осуждать Влада, однако избежать хейта известным супругам не удалось.

Напомним, ранее известный певец Геннадий Витер высказался о своем друге-беглеце Олеге Виннике.

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