Он отметил, что не жалуется на выплаты.

Украинский певец Павел Зибров, который ранее рассказывал о маленькой сумме пенсии, отметил, что есть изменения в этом вопросе.

Оказалось, что недавно народному артисту Украины государство подняло выплаты. Однако, по словам Зиброва, это все равно небольшие средства.

"Начиналось с 2500 гривень, потом 4000, а сейчас уже 8300. Более-менее. Я богатый человек, нормально, не жалуюсь. Но, честно говоря, пенсии такие убогие у нас. Мы за границей поездили и смотрим, как пенсионеры на лайнере в круиз едут. Боже, я же тоже типа пенсионер", - сказал артист в интервью Анжелике Рудницкой.

Зибров добавляет, что у него есть также доход от преподавательской деятельности в Киевском национальном университете культуры и искусств и иногда от концертов.

"Концерты благотворительные, но иногда и кассовые. Понятно, что мы не можем позволить себе билеты по 1500-2000 гривень. Делаем доступные. Прекрасно понимаем, что сейчас нет столько денег у людей, чтобы заплатить. Только чтобы пришли, это самое главное. Чтобы стульчики не были пустыми. Плюс я преподаю у Михаила Поплавского. Я ему благодарен. Уже два года возглавляю кафедру", - подчеркнул певец.

Напомним, ранее народный артист Украины Иван Попович рассказал, какая у него пенсия.

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