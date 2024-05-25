Геннадий Ветер назвал артиста слабым человеком.

Украинский певец и продюсер Геннадий Витер, более известный как Gena Viter, раскритиковал известного артиста Олега Винника. Исполнитель ответил, поддерживает ли общение с коллегой.

Продюсер поделился, что долгое время они с Винником были близкими друзьями. Однако после начала полномасштабного вторжения певец решил уехать за границу, объясняя это лечением от тяжелого заболевания.

По словам Витера, Олег с тех пор ни разу не позвонил и не пытался связаться с ним. Геннадий был удивлен таким поведением друга и поэтому написал избраннице Винника - певице Таисии Таюне. Однако и это общение оказалось неудачным.

"Большое разочарование. И ты считал этого человека на самом деле близким, но после вторжения он просто исчез. И когда через моих друзей он передал, что "Гена мне даже не звонит"... Во-первых, у меня нет его нового телефона, который он сменил за два-три дня. Во-вторых, я пытался списаться с человеком, с которым он живет, с Таей. И она ответила на мое сообщение через семь с половиной месяцев. Я уже не отвечал, потому что понимал, мне уже это неинтересно. К сожалению, Олег оказался просто слабым человеком, который не смог поддержать друзей", - поделился Витер.

Напомним, ранее певица Оля Цибульская высказалась об Олеге Виннике. По мнению артистки, коллега скоро вернется в Украину.

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