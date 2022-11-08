Пенелопа Крус заявила, что из-за войны в нашей стране голодают дети Африки.

Испанская актриса Пенелопа Крус пожаловалась, что из-за войны в Украине голодают дети Африки, однако она не уточнила, что на нашу страну напала Россия и что из-за "второй армии мира" в Украине гибнут невинные дети.

На своей странице в Instagram актриса заявила, что с грустью смотрит на голодающих детей Африки:

"Война в Украине продолжает приносить страдания тысячам детей и их семьям. Вдобавок это влияет на цену продуктов, и из-за бесконечной засухи тысячи семей в таких странах, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, под угрозой. Я с большой грустью смотрю на фото детей, которые страдают от острого недоедания".

Пользователи сети решили напомнить Крус, что украинские дети тоже страдают - кто-то из них остался без родителей, многие сейчас живут без света и воды, а кто-то и вовсе погиб из-за российских ракет. Однако Пенелопу, судя по всему, проблемы украинцев вообще не волнуют.

Реакция сети на пост Пенелопы Крус

"При этом ни слова о том, что именно Россия, начав войну в Украине, спровоцировала мировой голод, Пенелопа Крус не сказала. Также она ни слова не сказала об украинских детях, погибших или пострадавших от рук российских оккупантов"

"Пенелопа Крус - хорошая артистка, а как человек - мр*зь обыкновенная"

"Ох Пенелопа Крус и ничтожество. Никогда у меня не вызывала даже немного симпатии, поэтому нет разочарования. Просто признание факта, что она - тупая ид*отка"

Напомним, ранее украинская певица Камалия заявила, что планирует вступить в ряды ВСУ.

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