Звезда хочет стать частью украинской армии.

Украинская певица Камалия родилась в семье военного, ее сестра сейчас служит в рядах ВСУ. Поэтому и сама звезда раздумывает над тем, чтобы пойти в армию.

В программе ЖВЛ певица рассказала, что еще в начале полномасштабного российского вторжения она хотела вступить в терроборону, но тогда ее отговорила мама. Да и дети звезды были против.

Поэтому тогда Камалия приняла решение выступать на благотворительных концертах в поддержку Украины. Однако сейчас она серьезно задумывается над тем, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины:

"У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас об этом думаю".

А вот супруг певицы, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур не против, чтобы его супруга пошла в армию, так как там она может принести пользу, и необязательно ей воевать на линии фронта.

"В армии же не только воюют на передовой. Там же есть тысяча других должностей. Это не только винтовка и вперед. Поэтому если где-то в тылу помочь армии, почему нет?" – сказал Захур.

Напомним, ранее самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежье.

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