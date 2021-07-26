Несмотря на это, состояние артистки все равно остается стабильно тяжелым.

Певица МакSим, которая больше месяца находилась в коме, пришла в себя. Российская артистка даже начала говорить жестами и сейчас она находится в ясном состоянии.

О состоянии певицы сообщает Telegram-канал Mash.

Так, Марину Максимову решили вывести из комы по решению врачей. Медики хотели проверить, сможет ли певица самостоятельно дышать. Для этого специалисты сняли нагрузку седативных препаратов и вывели МакSим из медикаментозного сна.

Певица уже может вести диалог, однако вместо слов она использует жесты. МакSим находится в ясном сознании.

Артистка может сделать вдох воздуха, однако медики все равно перевели ее на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция лёгких, представляющая собой ИВЛ с другими настройками). Это помогает сохранять дыхание МакSим ровным.

Однако радоваться рано, отмечает Telegram-канал. Состояние певицы по-прежнему остается стабильно тяжелым, говорить о существенных улучшениях пока еще нельзя. К тому же, совсем недавно уже сообщалось о том, что МакSим стало лучше. Однако после этого состояние звезды еще сильнее ухудшилось.

Врачи надеются, что певица сможет самостоятельно дышать, но предугадать, когда это случится, они еще не могут.

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Автор: Полина Кузенко