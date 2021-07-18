СМИ пишут, что правое лёгкое у артистки перестаёт работать, там увеличиваются кисты и полости.

По сообщениям СМИ, у российской певицы МакSим (Марины Максимовой) отказывает правое лёгкое, ей становится хуже.

Читайте такжеУ МакSим отреагировали на слухи о критическом состоянии и заражении крови у певицыОб этом сообщает Telegram-канал Mash.

"По данным рентгена, правое лёгкое у артистки перестаёт работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ", - говорится в сообщении.

Mash отмечает, что проблемы с работой лёгких сказались и на сердце.

"У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности", - добавляют росСМИ.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Ольга Робейко