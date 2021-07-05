Концертный директор российской поп-певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что звезде стало немного лучше.
Об этом сообщает Telegram-канал "Звезда".
По словам Соколовой, сейчас врачи наблюдают положительную динамику, но от аппарата ИВЛ не спешат ее отключать.
МакSим госпитализировали: что известно
Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.
19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".
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