МакSим все еще подключена к ИВЛ, но ее состояние немного стабилизировалось.

Концертный директор российской поп-певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что звезде стало немного лучше.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звезда".

По словам Соколовой, сейчас врачи наблюдают положительную динамику, но от аппарата ИВЛ не спешат ее отключать.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Диана Могилевич