По словам врача-пульмонолога, в легких у певицы происходит нарастание жидкости, а также увеличиваются полости деструкции.

У российской певицы Марины Абросимовой, боле известной как МакSим, значительно ухудшилось состояние здоровья по сравнению с первой компьютерной томографией.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин расшифровал Telegram-каналу Life Shot результаты последней компьютерной томографии, проведённой певице накануне.

"Во-первых, происходит нарастание жидкости до 600 мл (при обследовании от 5 июля было 200 мл, потом возросло до 400 мл). Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении лёгких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое лёгкое. И лёгкое после распада восстановиться не может", - отметил он.

Врач допускает, что если полости будут небольшими, то это никак не скажется на состоянии МакSим после выздоровления.

"Но сохранение зоны деструкции в нижней доле правого лёгкого на фоне плотной консолидации - плохой показатель. Это говорит о том, что там будет новая полость разрушения", - объяснил Овечкин.

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МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Иван Бойко